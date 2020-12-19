Songül Karlı’nın eski eşi gözaltına alındı

Sözcü gazetesinden Habip Atam'ın haberine göre Songül Karlı 2012’de evlendiği ve 5 yıl evli kaldıktan sonra ayrıldığı Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını iddia etmişti. Boşandığı eşinin evliliği sırasında milyonlarca lira değerindeki Sultanbeyli’deki arsa ve otomobilinin satıldığını iddia eden Karlı şikayetçi olmuştu.

POLİS BASKIN YAPTI

Karlı’nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından Metin Yüncü, Yüncü’nün Songül Karlı’dan önceki eşi Mediha Gülcan E. ve 3 kişi daha gözaltına alındı. Yakalananlardan biri İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

“GARSONLUK YAPIYORUM”

Emniyet’te işlemleri tamamlanan Metin Yüncü, Mediha Gülcan E., Sezai T. ve Mustafa K. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mediha Gülcan E. ve Mustafa K. serbest kalırken, ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen, maddi olarak her şeyini kaybettiğini ve garsonluk yaptığını söylediği belirtilen Metin Yüncü ile Sezai T. hakkında yurt dışı yasağı ve adli kontrol hükmü uygulandı.

“ADAM OLSA PARAMI YEMEZ”

Eşi tarafından tarafından dolandırıldığı iddiasıyla ilgili daha önce konuşan Songül Karlı, “Ben elimi eteğimi çektim, söylemem gerekenleri de söyledim. Benlik bir şey yok. Paramı versin rahat etsin. Dişimle, tırnağımla kazandım. Adam olsa benim paramı yemez” demişti.