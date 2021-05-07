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Stranger Things tutkunlarına müjde! 4. sezonundan ilk fragman

Netflix'in sevilen dizisi "Stranger Things" için 4. sezon için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken Dizinin 4'üncü sezonundan yeni fragman yayınlandı.

Netflix dizisi "Stranger Things"in 4. sezonundan ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. 4. sezonun yayın tarihi henüz açıklanmamış olsa da dizinin bu yıl yeni bölümleriyle ekranlara dönmesi bekleniyor.

4. sezonun korona virüsü salgını nedeniyle ara verilen çekimlerine Ekim ayında tekrar başlanmış, çekimlere yeniden başlanmasının ardından yeni sezonda oyuncu kadrosunda yer alacak isimler ve karakterlerine dair ilk detaylar da paylaşılmıştı. 

 "Stranger Things", 2016'da gösterime girmesinden bu yana, Emmy, Altın Küre, Grammy, SAG, DGA, PGA, WGA, BAFTA, bir Peabody Ödülü, AFI Program of the Year, the People’s Choice Awards, MTV Movie & TV Awards ve Teen Choice Awards’ta 65’in üzerinde ödül kazandı ve 175 farklı dalda ödüle aday gösterildi. Dizi, En İyi Drama dalında üç kez Emmy Ödülü adaylığı bulunan ve Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alıyor. 

 

 

Etiketler Stranger Things Stranger Things 4 4. sezon yeni fragman
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