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  3. 15 Ocak 2021 00:11

Survivor 2021'in ilk kaptanları belli oldu

Survivor 2021'in son bölümünde 2 takım arasında kıran kırana bir ödül oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmada takımların ilk kaptanları da belli oldu.

Survivor 2021'in ilk kaptanları belli oldu
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Survivor 2021'in yeni bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı arasında ödül oyunu heyecanı yaşandı. Murat Ceylan oyun öncesinde ödülü açıkladığı anlarda yarışmacılar büyük sevinç yaşadı. Kazanan takımın etli kuru fasulye ve pilav yemeği kazanacağı oyunda müthiş bir mücadele yaşandı.

 Son ana kadar ödülü kovalayan iki takımın mücadelesi nefes kesti. Bu zevkli mücadeleden galip ayrılan ve ödül oyununu kazanan takım ünlüler oldu.

Oyunu kazanan ünlüler takımı yarışmacıları kuru fasulye ve pilavla karınlarını doyurdu. Üst üste oyunlar kaybeden ve açlıkla mücadele eden gönüllüler yarışmacıları ise büyük üzüntü yaşadı.

SURVİVOR'IN İLK KAPTANLARI BELLİ OLDU

Survivor 2021'de başlatılan yeni uygulama ile takım kaptanları seçildi. Oyun öncesinde iki takım yarışmacıları tarafından verilen oylar sonucunda ünlüler takımı kaptanı Barış, gönüllüler takımı kaptanı ise Reşat seçildi


 

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