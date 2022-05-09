Survivor adasında eleme adayları belli oldu

Survivor All Star'da dün akşam oynanan ödül yarışması sonrasında haftanın 3'üncü eleme adayı da belli oldu.

Dün akşam oynanan Survivor ödül oyunu kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Ödül oyununda Kadınlar mücadelesini 8-4 Mavi Takım'ın kazanmasıyla Mavi Takım 1-0 öne geçti. Erkek mücadelesinde de 8-3 Mavi takımın kazanmasıyla genel skor 2-0 oldu. Bu sonuca göre ödül oyununun 1. etabının kazanan Mavi Takım oldu.



SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM OLDU?



Survivor'da bu haftanın ilk eleme adayı Evrim Keklik, ikinci eleme adayı Nisa Bölükbaşı, üçüncü eleme adayı ise dokunulmazlığı kaybeden Mavi takımdan Berkan Karabulut oldu.



Survivor'da haftanın eleme konseyleri tamamlandı. 5 Mayıs akşamı yaşanan acil durum konseyi sonrasında Acun Ilıcalı önemli duyurularda bulundu. Merve ve Parviz'in sakatlıkları nedeniyle diskalifiye edilmesinin ardından bu hafta eleme olmayacağı belirtildi.



Bu hafta 3 dokunulmazlık, haftaya 3 dokunulmazlık oyunu oynanacak ve ardından toplamda 6 eleme adayının ardından bir isim yarışmaya veda edecek.



Eleme konseyinin ise 10 Mayıs Salı akşamı yapılması bekleniyor.