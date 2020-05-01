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  3. 01 Mayıs 2020 10:06

Survivor adasında namaz kılınıyor mu ? Canlı yayında yanıt verdi

Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk sosyal medyanın gündeminde... Öztürk çektiği bir videoda "Survivor'da namaz kılınıyor mu" sorusuna yanıt verdi.

Survivor adasında namaz kılınıyor mu ? Canlı yayında yanıt verdi
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Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk merak edilen sorulara yanıt verdi.

"Survivor'da ibadet ediliyor mu" sorusuna evet yanıtını veren Öztürk "ben şahit oldum oluyor, namaz kılan, dua eden arkadaşlarımız vardı" dedi.

Öztürk isim vermek istemedi. Öztürk açıklamasında "Bol bol vaktin var; adada kavga edeceğine ibadet etmek çok mantıklı gidecek arkadaşlara da tavsiye ederim" dedi.

 Öztürk "Adada gaz kaçıran oluyor muydu" sorusuna da "evet" yanıtını verdi. Semih Öztürk "Karayiplere karşı bu duyguyu içinde tutmak istemeyenler oluyor. İnsani bir şey. Bir arkadaşımız devamlı espri olsun diye yapıyordu. Alp Kırşan bir gün neye gülüyorsunuz diye sordu yanıt veremedik" dedi.


 

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