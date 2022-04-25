Survivor All Star'da yokluk adasına giden isim ve eleme adayı belli oldu

Survivor All Star'ın dün akşamki bölümünde dokunulmazlık yarışmasını kazanan takım, yokluk adasına giden yarışmacı ve eleme adayı belli oldu.

Survivor All Star'da haftanın 3. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da mavi ve kırmızı takım takımları zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise eleme potasına giren yarışmacı belirlendi.

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Dokunulmazlığın kadınlar mücadelesini gönüllüler kazanırken erkekler yarışını da 8-7 gönüllüler aldı. Böylelikle üçüncü dokunulmazlık mavi takımın oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden kırmızı takımda ismi en çok yazılan yarışmacı olan Gökhan eleme adayı oldu ve yokluk adasına gitmişti.



Haftanın 2. dokunulmazlığını kaybeden mavi takımdaki oylamada ise Evrim eleme adayı olmuştu.

Survivor son bölümde ise dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda oylama yapıldı. Batuhan ve Sema dokunulmaz olurken, oylamada ise Barış Murat Yağcı eleme adayı oldu ve yokluk adasına gitti.