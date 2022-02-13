Survivor Atakan Acun Ilıcalı'yı kızdırdı: O kelimeleri nasıl kullanabiliyorsun?

Survivor Hikmet ve Yunus Emre'nin kavgası haftaya damga vurmuştu. Survivor'ın paylaşılan fragmanında yine ortalık kızıştı.

Survivor fragmanında yine kavga vardı. Gönüllüler takımında Yasin ve Hikmet'in gerildiği ekranlara yansıyor. Yarışmacılar daha sonra dokunulmazlık için mücadele ediyorlar. Hikmet konseyde yaptığı açıklamada, "Ben burada kimsesizmişim. Bu saatten sonra ben tek başıma hareket edeceğim" diyor.

Atakan ise Hikmet'e 'Ya bırak bu işleri. Yaptıkların ile söylediklerin bir olsun' yanıtını veriyor.

Acun Ilıcalı'nın ise fragmanda Atakan'ı, "Atakan sen o kelimeleri nasıl kullanabiliyorsun? Bir daha istemiyorum böyle bir şey. Survivor konseylerinde de bu tip konuşmalar olmaz. Onu da bilin" diyerek uyardığı görülüyor.