Survivor Sabriye kafes dövüşünde nakavt oldu

Kafes dövüşünde Türkiye'yi ilk kez temsil edecek olan kadın boksör ve MMA sporcusu Sabriye Şengül, İngiltere'de dün akşam düzenlenen Bellator Londra kafes maçına çıktı. Survivor yarışmasıyla tanınan milli sporcu, rakibine sadece 32 saniye dayanabildi ve nakavt oldu.

MAÇ SONRASI OLAY ÇIKTI

Hollandalı dövüşçü Denise Kielholtz, Sabriye'yi kısa süre içinde mağlup ederken maç sonrasında olay çıktı.Türk dövüşçümüz, maçın ardından 'Kickboks demiştik kickboks! MMA değil!' diye rakibine bağırdı.

"BENİ MAÇA DAVET ETTİ"

Sabriye, maç öncesinde "Strestliyim ve rakibime biraz sinirliyim. Biz onunla kick boks maçı yapacaktık. Kick boks maçını kabul etmedi. MMA maçından sonra benim zayıf yönümü bilerek beni maça davet etti. Ben de kabul ettim. Bu maçtan sonra onunla kick boks yapacağız. Kendime güveniyorum" demişti.