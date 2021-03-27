  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Survivor sunucusu Murat aşkını ilan etti

Survivor sunucusu Murat aşkını ilan etti

Survivor'da sunuculuk yapan Murat Ceylan, Mıss Turkey 2017'de ikinci olan Pınar Tartan ile aşk yaşamaya başladı.

Geçtiğimiz yıl Lera Marchuk'dan ayrılan Survivor sunucusu Murat Ceylan, gönlünü 24 yaşındaki Miss Turkey 2017 ikincisi Pınar Tartan'a kaptırdı. Survivor 2021'in çekimlerinden dolayı Dominik'te olan Ceylan'ın ilişkisini ilan ettiği fotoğraf kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sevgilisinin doğum gününü kutlamak için onu öptüğü aşk dolu bir pozu paylaşan Ceylan, "İyi ki doğdun iyi ki sen" notunu ekledi.

Etiketler murat ceylan survivor pınar tartan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
YSK'dan geceyarısı ''erken seçim'' tartışmalarını alevlendirecek adım!
Düzce-Zonguldak yolu çöktü
Merve Boluğur'un 'dekoltesine sevgilisinden olay yorum!
Kanadalılar Türkiye'den balon balığı aldı
Skandal! Meğer Atatürk, Araplar ''rahatsız olduğu için'' silinmiş!
17 yaşındaki 5 aylık hamile kadın karnındaki bebeğiyle birlikte sokak ortasında katledildi!
Berat Albayrak için bir dikkat çeken iddia daha
Akıncı'nın Nergis'i Büşra Develi'nin makyajsız hali şaşırttı
Ünlü oyuncu 60 kilo verdi; tanımak imkansız oldu
İstanbul'da ''kepenk altı'' koronavirüs partisi baskını