Survivor sunucusu Murat aşkını ilan etti

Survivor'da sunuculuk yapan Murat Ceylan, Mıss Turkey 2017'de ikinci olan Pınar Tartan ile aşk yaşamaya başladı.

Geçtiğimiz yıl Lera Marchuk'dan ayrılan Survivor sunucusu Murat Ceylan, gönlünü 24 yaşındaki Miss Turkey 2017 ikincisi Pınar Tartan'a kaptırdı. Survivor 2021'in çekimlerinden dolayı Dominik'te olan Ceylan'ın ilişkisini ilan ettiği fotoğraf kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sevgilisinin doğum gününü kutlamak için onu öptüğü aşk dolu bir pozu paylaşan Ceylan, "İyi ki doğdun iyi ki sen" notunu ekledi.