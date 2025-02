Survivor Turabi'den erotik sözlerden oluşan bir şarkı çıkardı

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasıyla ünlenen "Turbo Turabi" lakaplı Turabi Çamkıran bu sefer de şarkıcılığa soyundu. Ancak Turabi'nin belden aşağı sözleriyle dikkat çeken şarkısı büyük tepki çekti.

Türkiye'de bir ekran klasiği haline gelen Survivor yarışmalarıyla hayatımıza giren, Survivor adalarının Turbo Turabi'si şimdi de şarkıcılığa başladı.

2014 ve 2015 yıllarında üst üste 2 kez Survivor şampiyonu olan Turabi, Survivor'ın en çok tanınan isimlerinden oldu.

37 yaşındaki Turabi Çamkıran, Survivor'a katılmayacağını kendini “popstar” olarak görmek istediğini belirterek açıklamıştı.

Turabi dediğini yaptı ve "Wine Me Dine Me" adlı ilk şarkısını yayınladı. Turabi'nin İngilizce söylediği arabesk ''Wine Me, Dine Me'' adlı şarkısı bir anda çok konuşulan konuların arasında yerini aldı.

Ancak Turabi'nin seslendirdiği Wine Me Dine Me adlı İngilizce şarkı, kullandığı müstehcen ve bel altı ifadeler nedeniyle büyük tepki çekti.

İngilizce şarkının sözleri sosyal medyada alt yazıyla yayınlanınca ortalık bir anda karıştı.

İşte Turabi'nin o müstehcen şarkısının sözleri:

Don't play with a girl's heart

She has only one

Play with her boobs

She has two

Don't be a pussy

Eat one (eat one)

If you don't eat pussy

You won't get one

Every girl needs a tongue massage

Give one

Don't be a pussy (eat one)

Eat one

Monday, Tongueday, Wetday

Thursday, Freakday, Sexday

Every day is national orgasm day

Are you coming?

Monday, Tongueday, Wetday

Thursday, Freakday, Sexday

Wine me, dine me,

Sixty nine me

