Survivor Turabi'den erotik sözlerden oluşan bir şarkı çıkardı
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasıyla ünlenen "Turbo Turabi" lakaplı Turabi Çamkıran bu sefer de şarkıcılığa soyundu. Ancak Turabi'nin belden aşağı sözleriyle dikkat çeken şarkısı büyük tepki çekti.
Türkiye'de bir ekran klasiği haline gelen Survivor yarışmalarıyla hayatımıza giren, Survivor adalarının Turbo Turabi'si şimdi de şarkıcılığa başladı.
2014 ve 2015 yıllarında üst üste 2 kez Survivor şampiyonu olan Turabi, Survivor'ın en çok tanınan isimlerinden oldu.
37 yaşındaki Turabi Çamkıran, Survivor'a katılmayacağını kendini “popstar” olarak görmek istediğini belirterek açıklamıştı.
Turabi dediğini yaptı ve "Wine Me Dine Me" adlı ilk şarkısını yayınladı. Turabi'nin İngilizce söylediği arabesk ''Wine Me, Dine Me'' adlı şarkısı bir anda çok konuşulan konuların arasında yerini aldı.
Ancak Turabi'nin seslendirdiği Wine Me Dine Me adlı İngilizce şarkı, kullandığı müstehcen ve bel altı ifadeler nedeniyle büyük tepki çekti.
İngilizce şarkının sözleri sosyal medyada alt yazıyla yayınlanınca ortalık bir anda karıştı.
İşte Turabi'nin o müstehcen şarkısının sözleri:
Don't play with a girl's heart
She has only one
Play with her boobs
She has two
Don't be a pussy
Eat one (eat one)
If you don't eat pussy
You won't get one
Every girl needs a tongue massage
Give one
Don't be a pussy (eat one)
Eat one
Monday, Tongueday, Wetday
Thursday, Freakday, Sexday
Every day is national orgasm day
Are you coming?
Monday, Tongueday, Wetday
Thursday, Freakday, Sexday
Wine me, dine me,
Sixty nine me
Don't play with a girl's heart
She has only one
Play with her boobs
She has two
Don't be a pussy
Eat one (eat one)
If you don't eat pussy
You won't get one
Every girl needs a tongue massage
Give one
Don't be a pussy (eat one)
Eat one
Monday, Tongueday, Wetday
Thursday, Freakday, Sexday
Every day is national orgasm day
Are you coming?
Monday, Tongueday, Wetday
Thursday, Freakday, Sexday
Wine me, dine me,
Sixty nine me
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