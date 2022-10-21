Survivor yarışmacısından olay iddia! Acun Ilıcalı'ya 3.5 milyon TL'lik dava açtı

Survivor 2020-2021 sezonunda yarışan ve sakatlandığı için yarışmadan ayrılan Sofia Margariti, Acunmedya'ya 200 bin euroluk tazminat davası açtı. Margariti'nin avukatı, Acun Ilıcalı'yı suçlayarak, ''Müvekkilimi sakatlanmasına rağmen zorla oynattılar'' dedi.

Sofia Margariti, 2020-2021 sezonunda Survivor'da yarıştığı sırada geçirdiği bacak sakatlığı sonucu yarışmadan ayrılmak zorunda kalmıştı. Yarışmadan sonra Yunanistan'a dönen yarışmacı, yaşadıklarından dolayı Acun Ilıcalı ve ekibini suçlayarak yasal yollara başvurdu.

"SAKATKEN YARIŞMASI İÇİN BASKI YAPILDI"

Magazinkolik'in haberine göre; Survivor ve yetkililerine 200 bin Euro yani 3 milyon 600 bin TL tutarında manevi tazminat davası açan yarışmacının avukatı, Apostolos Lytras "Müvekkilim sakatlandığında doktor bile olmayan fakat 'paramedik' olarak adlandırılan biri tarafından ilk tedaviyi gördü ve yarışması için baskı yapıldı. Bu yüzden müvekkilim bir 'reality show doktorunun' yanlış müdahalesi sebebiyle yürüyemiyor. Yunanistan'da kendisine çok farklı bir tanı konuldu. Sakatlanmasına rağmen zorla devam ettirdiler, müvekkilim bu yüzden yürüyemiyor. Bunların karşılığı olamaz fakat 200 bin Euro tazminat davası açtık. Yunanistan mahkemelerinin en iyi kararı vereceğinden eminiz" iddiasında bulundu.

ACUNNMEDYA: ASILSIZ VE İFTİRA DOLU

Yarışmacının iddiasının ardından Acunnmedya'dan da konu hakkında açıklama geldi.

İddiaları yalanlayan şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İnternette yayınlanan ve televizyon yapımı Survivor'un (2020 - 2021) eski bir oyuncusunu ilgilendiren, şirketimize karşı asılsız ve iftira dolu iddialarla dolu yayınlar vesilesiyle, belirli bir oyuncunun yaralanmasının yanı sıra genel sağlık durumu ve fiziksel bütünlüğü konusunda şirketimiz tarafından hiçbir sorumluluk üstlenmediğini kuvvetle belirtmek isteriz."

"HEM ADADA HEM DE ÜLKEDE EN İYİ MÜDAHALELER YAPILIYOR"

"Her halükarda, gerçeği ortaya çıkarmak için, şirketimizin her zaman ilgili sigorta poliçeleri aracılığıyla, söz konusu yarışmacı da dahil olmak üzere tüm yarışmacıların yaralanması durumunda gerekli tüm tıbbi harcamaları ve masrafları karşılamayı taahhüt ettiğini açıklıyoruz. Hem Saint Dominic'te hem de Yunanistan'a döndükten sonra ülkenin en iyi özel hastanelerinden birinde uygun tıbbi müdahaleler ve kontroller yapılıyor. Açıklama Acun Medya'nın değerleri ve profesyonelliği, şirketimizin itibarına ve statüsüne aykırı herhangi bir gerçek dışı bilginin yayılmasına ve yayınlanmasına izin vermemekte, tüm yasal haklarını açıkça saklı tutmaktadır."