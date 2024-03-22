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Survivor'da adaya veda eden yarışmacı belli oldu

Survivor'da adaya veda eden yarışmacı belli oldu
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Survivor All Star adasındaki Hakan Hatipoğlu, Bozok Gören, Batuhan Karacakaya ve Özgür Tetik'in düello oyununda adaya veda eden yarışmacı belli oldu.

Bu yıl yarışma heyecanından çok yaşanan kavgalar, tartışmalar ve skandallarla gündemden düşmeyen Survivor All Star'da adaya veda eden yarışmacı belli oldu.

Survivor All Star'da bu hafta ilk eleme adayı Hakan Hatipoğlu, ikinci eleme adayı Bozok Gören, üçüncü eleme adayı Batuhan Karacakaya, dördüncü eleme adayı ise Özgür Tetik olmuştu.
Düellonun ilk tur eşleşmelerinde Hakan Hatipoğlu, Bozok Gören karşısında 5-1'lik skorla galip gelerek adını eleme potasından sildirdi. Özgür Tetik'te 2-0'dan çevirerek 5-4'lük skorla Batuhan Karakacayı mağlup etti. Final turunda Bozok, Batuhan'a 5-0 kaybederek adaya veda eden yarışmacı oldu.

Survivor All Star'a veda eden Bozok Gören, 'Kızımı göreceğim için çok mutluyum' dedi.

Etiketler survivor survivor all star elenen yarışmacı eleme hakan hatipoğlu Bozok Gören Batuhan Karacakaya Özgür Tetik
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