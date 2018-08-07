Tacizle suçlanan Talat Bulut hakkında karar verildi

Dizi setinde kostüm asistanı Özge Ş'yi taciz ettiği iddia edilen oyuncu Talat Bulut hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'nca, Talat Bulut hakkında takipsizlik kararı verdi. Talat Bulut'un avukatı Ahmet Avşar müvekkili hakkında "yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilemediği" gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiğini belirtti. Şikayetçi Özge Ş.'nin avukatı Sibel Önder ise karara itiraz edeceklerini ifade etti.



Set çalışanı Özge Ş.'nin tacize uğradığını söyleyerek savcılığa şikayette bulunması üzerine oyuncu Talat Bulut hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, takipsizlik kararı verdi. Takipsizlik kararı üzerine basın açıklaması yapan oyuncu Talat Bulut'un avukatı Ahmet Avşar, müvekkili hakkında "yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilemediği" gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiğini belirtti.



Açıklamada, "Toplumun yoğun ilgi gösterdiği bu soruşturma da bu şekilde kapanmış bulunmaktadır. Karar şüphesiz ki itiraza tabidir. Ancak gerçek ortaya çıkmış, müvekkil Talat Bulut hakkındaki asılsız suçlamadan aklanmıştır. Kendisi hakkında insafsızca bir iftirayı ortaya atıp, haysiyet cellatlığı yapanların vicdanlarıyla ne şekilde ibralaşacakları ise açık bir merak konusudur" ifadeleri yer aldı.

SAVCILIK: İFADELER ÇELKİŞKİLİ

Savcılığın takipsizlik kararına göre müşteki Özge Ş.'nin iddiası ile şahit olarak dinlenen set görevlisi Beyza Şükran Gülel'in beyanları arasında olayın başlangıcı, oluşu ve şekline yönelik çelişkiler var. Yine şahitlerden Gizem Arsu ile Beyza Şükran Gülel ve müşteki Özge Ş.'nin anlatımları arasında da çelişki var. Savcılığa göre şahitlerin hiçbiri olayı doğrudan gören kişiler değil ve hem Özge Ş.'nin beyanlarıyla hem de birbirlerinin beyanıyla çelişen noktaları var.

"KRAVAT" DETAYI

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, takipsizlik kararında şüpheli Talat Bulut'un 'Müştekinin iddia ettiği sahnede ben tişörtlüydüm, kravatım yoktu' şeklindeki ifadelerine de yer veren savcılık 'takipsizlik' kararını şu şekilde açıklıyor:

'Müştekinin şikayet dilekçesi ve ifade içeriğinde şikayetine konu olayın 31 Mayıs 2018 tarihindeki çekimlerin çalışma odasında gerçekleştirilen son sahnesinden önce meydana geldiğini iddia ettiği, ancak şahit Gizem Arsu'nun, şahit Beyza Şükran Gülel'in, şahit Tülin Akkuş'un ifade içeriklerine göre olay tarihinde yapılan son çekimlerde müştekinin bulunmadığı, son sahnenin çalışma odasında gerçekleştirilmediği ve son sahne çekiminde şüphelinin kravatlı kostümü olduğu şekilde sahnesinin bulunmadığı, yine müştekinin olayın son sahne çekiminden önce meydana geldiğini iddia ettiği ancak şahit Beyza Şükran Gülel'in olayın sondan bir önceki sahne çekiminde meydana geldiğini beyan ettiği, diğer şahit Gizem Arsu'nun ise kendisinin hazırlık odasına gidip müşteki ile konuştuktan sonra bir veya iki sahne daha çekildiğini beyan ettiği, bu bakımdan da müştekinin iddiası ile şahitlerin beyanları arasında çelişki bulunduğu...'

"KESİN DELİL YOK"

'Şahit Tülin Akkuş'un Yasak Elma adlı dizide makyöz olarak çalıştığı, ifadesinde olayın olduğu iddia edilen gün görevi gereği sürekli şüphelinin (Talat Bulut'un) yanında bulunduğunu, gün içerisinde müştekinin iddia ettiği şekilde bir olay yaşanmadığını beyan ettiği... Bu itibarla müştekinin, şüphelinin kendisini öptüğünden bahisle müracaatta bulunması üzerine soruşturma başlatılmış ise de; şüphelinin savunmasında suçlamayı kabul etmediğini beyan ettiği, iddia olunan olayı ilişkin doğrudan bilgi ve görgüsü olan şahit bulunmadığı, yukarıda izah edilen sebeplerle şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği yönünde müştekinin soyut iddiası dışında, hakkında kamu davası açılması için yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin, somut ve inandırıcı delil bulunmadığı anlaşılmıştır.'

ÖZGE Ş'NİN AVUKATI: "TACİZ KUYTUDA YAŞANIR"



Şikayetçi Özge Ş'nin avukatı Sibel Önder ise savcılığın kararına itiraz edeceklerini ifade etti. Avukat Önder, "Takipsizlik kararı verildi demek, dosya kapandı demek değildir. İtiraz hakkımız var, dilekçelerimizi hazırlayıp bugün savcılığa sunacağız. Üst mahkeme itirazımızı değerlendirecek. Verilmiş karar yerinde değildir. Taciz bilindiği gibi, kuytuda yaşanır. Asla orta bir yerde yaşanmaz. Dosya içerisinde, şüpheli aleyhine 5'e yakın tanık ifadesi mevcut. Bunlar hiç değerlendirilmemiş. Dosyanın kapandığı şeklindeki yorumlar hukuk dışı" dedi.