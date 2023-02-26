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Taha Duymaz'ın Youtube kanalı satıldı

Taha Duymaz'ın Youtube kanalı satıldı
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Depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın içerik ürettiği Youtube kanalının satıldığı öğrenildi.

Sosyal medyada yemek videolarıyla kısa süre içerisinde ünlenen fenomen Taha Duymaz, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depreme Hatay'da halasının evinde yakalandı.

Günler süren çalışmaların ardından Taha ve kardeşi Melek Duymaz'ın cansız bedenleri enkaz altından çıkarıldı. 

YOUTUBE KANALI SATILDI
İddiaya göre Taha Duymaz'ın YouTube kanalının satıldığı ortaya çıktı. Kanalı satın alan Ahmet Suphi Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kanalın bizzat Taha Duymaz tarafından kendisine satıldığını açıkladı.

 

Etiketler taha duymaz youtube enkaz hatay
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