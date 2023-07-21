  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Tarkan dünya yıldızlarıyla sahne alacak

Tarkan dünya yıldızlarıyla sahne alacak

Tarkan dünya yıldızlarıyla sahne alacak
Güncelleme:

Tarkan, Monte Carlo Festivali kapsamında 19 Ağustos’ta Monaco’daki Salle des Etoiles’da sahne alacak.

Tarkan, dlk6t ASünyaca ünlü isimlerin yer aldığı festivalde Sting, Chris Isaak, Ricky Martin, Norah Jones ve Eros Ramazzotti sahne alacak.

Sahnelere dönen megastar Tarkan, 19 Ağustos Cuma günü Monte Carlo’da konser verecek. Monte Carlo Festivali’nin diğer konukları arasında Sting, Chris Isaak, Robbie Williams, Ricky Martin, Norah Jones ve Eros Ramazzotti yer alıyor.

Etiketler tarkan sahne dünya yıldızı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin tatil cenneti mülteci kampına döndü
Sosyal medyada WhatsApp'ta bunu yapan yanar!
Kredi kartı kullananlara ve kredi çekeceklere kötü haber
Erdoğan açıkladı: Konutta hem ek vergi hem yeni ceza geliyor!
Dolar, Euro ve altın zirveye yerleşti
Zihinsel engelli Elif'in en büyük hayali gerçek oldu
O Ses Türkiye'nin unutulmaz sesinin dönüşü muhteşem oldu
Eyvah! Haftaya daha sıcak hava dalgası geliyor
Deprem sonrası afet konutlarının içi görüntülendi!
Hande Sarıoğlu bikinisiyle Yeşilçam'ın seksi sahnesini canlandırdı