Tarkan dünya yıldızlarıyla sahne alacak
Tarkan, Monte Carlo Festivali kapsamında 19 Ağustos’ta Monaco’daki Salle des Etoiles’da sahne alacak.
Tarkan, dlk6t ASünyaca ünlü isimlerin yer aldığı festivalde Sting, Chris Isaak, Ricky Martin, Norah Jones ve Eros Ramazzotti sahne alacak.
Sahnelere dönen megastar Tarkan, 19 Ağustos Cuma günü Monte Carlo’da konser verecek. Monte Carlo Festivali’nin diğer konukları arasında Sting, Chris Isaak, Robbie Williams, Ricky Martin, Norah Jones ve Eros Ramazzotti yer alıyor.
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