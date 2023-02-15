Tarkan: İhmalkarlığın bedelini bu millet yine canıyla ödedi

Ünlü sanatçı Tarkan, 35 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili bir açıklama paylaştı.

Ünlü sanatçı Tarkan, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgil sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Tarkan yaptığı açıklamada, "Deprem ülkesi olan memleketimizde yetkili merciler, bilim insanlarının uyarılarına kulak verseydi ve gerekli önlemler önceden alınsaydı depremin verdiği tahribat bu boyutta yaşanmayacaktı. İhmalkarlığın bedelini bu millet yine canıyla ödedi." ifadelerini kullandı.

Tarkan'ın açıklamasının tam metni şu şekilde:

"Yaşanılan deprem felaketini ben de herkes gibi büyük üzüntü ve gözyaşlarımla izledim, izliyorum.

Biliyorum çok kez altı çizildi ama ben de söylemeden edemeyeceğim. Deprem ülkesi olan memleketimizde yetkili merciler, bilim insanlarının uyarılarına kulak verseydi ve gerekli önlemler önceden alınsaydı depremin verdiği tahribat bu boyutta yaşanmayacaktı. İhmalkarlığın bedelini bu millet yine canıyla ödedi.

Milletçe içimiz yanarken, herkes tek yürek olmuşken, arama kurtarma ekipleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaş günlerdir canla başla umutların sönmemesi için mücadele ederken, yetkililerden kimse samimi bir üzüntüyle elini kalbine, vicdanına koyup kabul etmiyor bu sonucun hatalarını, ihmalkarlığını. Aksine binlerce insanın ölümünden sorumlu olanlar değil yardıma koşanlar ateşe veriliyor. İnanılır gibi değil...

Çok yazık...

Milletimiz bunu haketmiyor"