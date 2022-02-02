Tarkan, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. 10 gün önce PCR testinin negatif çıktığını ve hastalığı hafif atlattığını söyleyen Tarkan "İyi ki aşılıyım. Aman kendinize dikkat edin" dedi.

Omicron varyantının da etkisiyle, yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları Türkiye'de ve dünyada hızla artmaya devam ediyor. Aralarında oyuncular, şarkıcılar ve ünlü isimlerin de dahil olduğu birçok kişiden 'Covid-19 pozitif' haberleri geliyor.

Son olarak, koronavirüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından ailesiyle Almanya'ya giden ve aylardır orada yaşayan ünlü sanatçı Tarkan, koronavirüse yakalandı.

Ünlü isim, haberi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"ÇOK DİKKAT ETMEME RAĞMEN YAKALANDIM"

5,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir fotoğrafını paylaşan Tarkan, şu ifadeleri kullandı:

"10 gün kadar önce PCR testim pozitif çıktı. Çok dikkat etmeme rağmen yakalandım ben de bu virüse. Ama merak etmeyin, çok hafif semptomlarla atlattım ve şimdi gayet iyiyim. Aşıyla ilgili olumlu, olumsuz çok şey söyleniyor, yazılıyor, çiziliyor ve ben de neye inanacağımı şaşırıyorum bazen ama bu virüse yakalandığımda 'iyi ki aşılıyım' diye düşündüm hep. Çünkü biliyor ve görüyorum ki aşı olmayanlar çok daha ağır atlatıyor Kovid'i. Aman kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın canlarım. Sizi seviyorum."