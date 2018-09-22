Tarkan'dan hayranlarını üzen haber

Tarkan, her yıl eylül ayında 10 gün süren HarbiyeAçıkhava konserlerine bu sene çıkmamaya karar verdi.

Şu sıralar Almanya’da bulunan sanatçının, Ekim ayında yoğun istek üzerine konser serisiyle hayranlarının karşısına çıkması bekleniyordu. Hatta bu konuda sosyal medyada hastaglar açılmıştı. Müzikonair’in haberine göre; Megastar, konser vermekten son anda vazgeçti. Çünkü yeni doğan bebeği Liya ile daha çok vakit geçirmek istiyor.

EKİBİNİN ÜCRETİNİ ÖDEDİ

Tarkan, yapmayacağı 10 konser için senelerdir birlikte çalıştığı 10 kişilik müzik ekibinin kaşe ücretlerini ödedi. Ünlü şarkıcının çalışma arkadaşlarına takındığı bu davranış “İşte Megastar böyle olunur” dedirtti.