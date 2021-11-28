Tolga Karel'in eski eşinden olay açıklama: ''Ne nafakası, çocuğunu bile aramıyor''

ABD'de yaşayan oyuncu Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva muhabirlerin sorularını yanıtladı. Musayeva nafaka sorusuna, ''Ne nafakası, onu geçtim; çocuğunu bile aramıyor!'' diye yanıt verdi.

Azerbaycanlı model Günay Musayeva, önceki akşam Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı.

Kuaförden çıkan Musayeva, saçlarına fön çektirdiğini söyleyerek, “Herkes spor sonrası bakıma giriyor. Ben spor öncesi fön çektirmeye geldim” dedi.

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre basın mensuplarının, “Eski eşiniz Tolga Karel ile görüşüyor musunuz? Nafaka veriyor mu?” şeklindeki sorusuna sitemli bir yanıt veren Musayeva, “Aradan 10 yıl geçmiş. Kendisiyle görüşmüyorum. Ne nafakası, onu geçtim; çocuğunu bile aramıyor! Bizim onun vereceğe paraya ihyacımız yok zaten, herkes kendi yolunda” dedi.

Hürriyet