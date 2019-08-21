Tolgahan Sayışman, 3,5 aylık bebeğiyle dizide oynadı

Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman ve çocuk oyuncu Emir Özyakışır'ın üstlendiği Şampiyon dizisi yakın zaman sonra TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşacak. Tolgahan Sayışman, çekimleri hız kesmeden dizide oğlu Efehan ile de kamera karşısına geçti.

İLK KEZ OĞLUYLA KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Sayışman, dizide oğlu Güneş için ringlere dönmek isteyen Kafkas lakağlı eski şampiyon boksör Fırat Bölükbaşı'nı oynayacak. Dizide 'Güneş'in bebekliğini, Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi'nin 3.5 aylık oğlu Efehan canlandırdı. İki gün süren çekimlerde Efehan ilk kez kamera karşısına babasıyla geçti. Setteki anların ilk görüntüleri ise 2. Sayfa programında yayınlandı.