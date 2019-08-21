  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 21 Ağustos 2019 13:34

Tolgahan Sayışman, 3,5 aylık bebeğiyle dizide oynadı

3,5 ay önce baba olan oyuncu Tolgahan Sayışman, başrolünü üstlendiği Şampiyon dizisinde oğlu Efehan ile kameraların karşısına geçti.

Tolgahan Sayışman, 3,5 aylık bebeğiyle dizide oynadı
A+ A-

Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman ve çocuk oyuncu Emir Özyakışır'ın üstlendiği Şampiyon dizisi yakın zaman sonra TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşacak. Tolgahan Sayışman, çekimleri hız kesmeden dizide oğlu Efehan ile de kamera karşısına geçti.

İLK KEZ OĞLUYLA KAMERA KARŞISINA GEÇTİ
Sayışman, dizide oğlu Güneş için ringlere dönmek isteyen Kafkas lakağlı eski şampiyon boksör Fırat Bölükbaşı'nı oynayacak. Dizide 'Güneş'in bebekliğini, Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi'nin 3.5 aylık oğlu Efehan canlandırdı. İki gün süren çekimlerde Efehan ilk kez kamera karşısına babasıyla geçti. Setteki anların ilk görüntüleri ise 2. Sayfa programında yayınlandı.

almeda abazi , tolgahan sayışman
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM