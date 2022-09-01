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Tolgahan Sayışman kendini 3 milyon TL'lik araçla ödüllendirdi

Tolgahan Sayışman kendini 3 milyon TL'lik araçla ödüllendirdi

İnşaat işine giren oyuncu Tolgaha Sayışman'ın işleri yolunda gidiyor. Ünlü oyuncu iyi giden işlerinden sonra kendini ödüllendirdi. Tolgahan Sayışman'ın 3 milyon TL değerinde 2022 model BMW 5.20 otomobili sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, inşaat işine girişmişti. Hem oyuncu hem yapımcı olan Tolgahan Sayışman'ın Fethiye’de 7 villalık inşaat işi pek yolunda gidiyor.

Bir süre önce yapımcılık işine de soyunan Sayışman'ın "Alina Villages in Kızıltepe" adıyla şimdiden satışa çıkan villalar sayesinde 100 milyon TL'lik kazancı olacağı söyleniyordu.



İşleri yolunda giden Tolgahan Sayışman’ın kendini ödüllendirdi. Ayaklıgazete'nin iddiasına göre oyuncu, 3 milyon TL değerinde 2022 model BMW 5.20 otomobil aldı.

Etiketler Tolgahan Sayışman 3 milyon araç
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