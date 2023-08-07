  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi Türkiye'den ayrıldı

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi Türkiye'den ayrıldı

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi Türkiye'den ayrıldı
Güncelleme:

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi deprem sonrası radikal bir karar aldı.

Oyuncu Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda Abazi gözlerden uzak bir hayat süren çiftlerden. 2019 yılında oğulları Efehan'ı, 2021'de de kızları Alina'yı kucaklarına alan çift, Türkiye'yi terk etti.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden sonra radikal bir karara imza atan Sayışman, Abazi'nin depremden korkması nedeniyle çocuklarıyla birlikte Arnavutluk'a taşındı.

Sabah'ta yer alan habere göre harekete geçen oyuncu, eşinin memleketinin başkenti Tiran ve ülkenin tatil beldesi Dhermi'den ev satın aldı.

LÜKS EVİNİ KAPATMADI
Tolga Sayışman'ın kızı Alina ve oğlu Efehan da artık orada eğitim görecek.

Tolga Sayışman ve ailesi yılın altı ayı Türkiye'de diğer yarısında ise Arnavutluk'ta yaşayacak. Oyuncu bu sebeple İstanbul'daki lüks evini de kapatmadı.

Etiketler Tolgahan Sayışman Almeda Abazi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul’da meteor düştü
Bankadan kredi alamayan vatandaş soluğu ''cep''te aldı
Çanakkale Zaferi'nin o fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı
Kirasını bankadan ödeyen kiracılar için emsal karar
Koronavirüs geri döndü! Yeni varyant hızla yayılıyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! Konserve kutusuna döndü
Tanju Özcan'dan olay sözler: ''Böyle yalakalık görülmedi''
Burası İstanbul'un su kaynağı Terkos gölü: Sular gitti, tarih çıktı!
Geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın
Eyvah! Benzin, motorin ve LPG'ye yeni zam ufukta görüldü