Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin bebeği ameliyata alındı

Başarılı oyuncu Tolgahan Sayışman ve meslektaşı Almeda Abazi 13 Şubat'ta yurt dışında dünyaevine girdi. Mayıs ayında ilk bebeklerini kucaklarına alan çiftin, bebekleri kafasındaki kistten dolayı bugün ameliyata alındı.





GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının haberine göre: Bebeklerinin kafasında Dermoid kist bulunan çift, hastanede oğullarını bekliyor. İlk anneliğini yaşayan Almeda Abazi ise geçtiğimiz aylarda babasıyla kamera karşısına geçen oğlu için "Oğluma nazar değdi" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Çift, ameliyatta olan çocuklarını hastane koridorunda bekliyor.