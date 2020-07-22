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  3. 22 Temmuz 2020 10:19

Tolgahan Sayışman'dan 245 bin TL'lik tatil jesti

Oyuncu Tolgahan Sayışman, koronavirüs salgını nedeniyle ailesiyle tekne tatili yapmayı tercih etti. Oyuncu, bir hafta için 245 bin TL ödeyecek.

Tolgahan Sayışman'dan 245 bin TL'lik tatil jesti
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Tolgahan Sayışman, her sene yaptığı mavi turdan vazgeçmiyor. Daha önceki yıllarda eşi Almeda Abazi’yla baş başa tekne keyfi yapan oyuncu, bu defa koronavirüs nedeniyle ailesini de planlarına dahil etti. Sayışman, kendisi ve eşinin anne-babasıyla yapacağı tekne tatili için de kesenin ağzını açtı.

Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre oyuncunun, günlüğü 35 bin TL olduğu öğrenilen yatı bir haftalık kiraladığı ortaya çıktı. Salgın nedeniyle ailesini riske atmak istemeyen Sayışman, sekiz kamaralı, 44 metrelik tekne için 245 bin TL ödeyecek. Tedbirleri alan aile, tatile ise önümüzdeki hafta başlayacak.

Milliyet

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tolgahan sayışman
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