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Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un öpüşme sahnesi Zeytin Ağacı dizisine damga vurdu

Disney+ platformunda yayınlanan Zeytin ağacı dizisine oyuncu Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un öpüşme sahnesi damga vurdu.

Zeytin Ağacı dizisi Netflix'te yayınlanır yayınlanmaz olay oldu. 8 bölümden oluşan dizide Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Murat Boz gibi isimler başrolde. Dizinin çekimleri sürecinde Tuba Büyüküstün ve Murat Boz arasındaki yakınlık sık sık gündeme gelmiş ama ikili aralarında aşk olmadığını açıklamıştı.

Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un şu sıralar ise Zeytin Ağacı dizisindeki öpüşme sahnesi konuşuluyor. İkilinin ateşli sahnelerini görenler "Şov yapmışlar", "Tuba kendini vermiş", "Sevgilileri olsa ayrılık sebebi" yorumları yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Demet Özdemir'in ‘Dünyayla Benim Aramda’ dizisindeki cesur sahneleri de gündem olmuştu.

ZEYTİN AĞACI DİZİSİ KONUSU
Üniversite yıllarında tanışan Ada, Sevgi ve Leyla'nın yıllardır devam eden güzel bir dostlukları vardır. Başarılı bir cerrah olan Ada, idealist bir avukat ve kariyer yapmayan Leyla.

Ateşli sahneleri çok konuşulmuştu! Demet Özdemir ‘Dünyayla Benim Aramda’da da çok cesur
Sevgi'ye kanser teşhisi konulduktan sonra bu üç kadın arasındaki güçlü bağ en büyük sınavını verir. Ada, Sevgi'nin dediği gibi hastaneye yatmak yerine başka bir ümidin peşinden gitmeyi tercih eder. Sevgi, Leyla'dan bir adamı bulmak için onu Ayvalık'a götürmesini ister. Bu kararından Sevgi'yi vazgeçiremeyince hep beraber yola çıkarlar.

Bu yolculukla birlikte üç dostun hayatı da değişecektir. Sevgi'nin arayışı, Ada'nın ve Leyla'nın hayatında da değişikliğe neden olacaktır.

Etiketler zeytin ağacı dizi murat boz tuba büyüküstün
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