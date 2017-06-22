Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi tutuklandı

Adı Tuba Büyüküstün ile aşk dedikodularına karışan işletmeci Umut Evirgen ile çifti görüntüleyen gazetecinin fotoğraf makinesini gasp eden iki şüpheli ‘yağma’ suçundan tutuklandı. Tuba Büyüküstün hakkında herhangi bir işlem başlatılmadığı öğrenildi.

Tuba Büyüküstün, adının aşk dedikodularına karıştığı işletmeci Umut Evirgen’le geçtiğimiz Pazar günü öğle saatlerinde Emirgan’da görüntülenmişti. Olayın ardından Evirgen’in korumaları olduğu iddia edilen 2 kişi Hürriyet muhabiri İsmail Bayrak’ın içinde olduğu aracı kovalamaya başlamış, aracın önünü keserek silah zoruyla Bayrak’ın fotoğraf makinesini gasp etmişti.

Bayrak’ın olay sonrası Sarıyer Asayiş Büro Amirliği’ne giderek Evirgen ve korumalarından şikâyetçi olması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan işletmeci Umut Evirgen ve korumaları olduğu iddia edilen Doğan Akbaş ile Ahmet Fatih Baltacı gözaltına alındı.

Dün akşam saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen Umut Evirgen ve diğer iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece “nitelikli yağma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün hakkında ise herhangi bir işlem yapılmadığı öğrenildi.