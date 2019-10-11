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  3. 11 Ekim 2019 14:46

Tuba Ünsal, Behzat Ç.'nin Hayaleti'yle yakalandı

Bir süredir yasak aşk haberleriyle gündeme gelen oyuncu Tuba Ünsal, Behzat Ç.'de Hayalet karakterine can veren İnanç Konukçu ile görüntülendi.

Tuba Ünsal, Behzat Ç.'nin Hayaleti'yle yakalandı
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İş adamı Caner Karaloğlu ile yasak aşk yaşayan ve birçok kesimin tepkisini çeken Tuba Ünsal, Behzat Ç.'nın yıldız oyuncusuyla yakalandı. Dizinin Hayalet'i İnanç Konukçu ile bir mekanda eğlenen Ünsal, çıkarken oyuncu ile kol kola yakalandı.

KOL KOLA OBJEKTİFLERE YAKALANDILAR
Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, İnanç Konukçu'nun koluna girmiş mekandan çıkarken bir anda patlayan flaşlarla neye uğradıklarını şaşıran Tuba Ünsal ve İnanç Konukçu'nun ayakta durmakta zorluk çekecek kadar alkollü olmaları dikkatlerden kaçmadı.



"SALAK SALAK SORULAR SORMAYIN"
Konuşmakta güçlük çeken iki oyuncudan İnanç Konuk, "Aramızda bir şey yok. Şimdi salak salak sorular sormayın" sözleriyle basın mensuplarını uyardı.

"BENİM KAÇ YILLIK ARKADAŞIM"
Yasak aşk iddialarıyla gündemden düşmeyen Ünsal ise "O benim kaç senelik arkadaşım" açıklamasını yaptı.

DUYMAMAZLIKTAN GELDİ
Ünsal, aşk yaşadığı evli iş adamı Caner Karaloğlu hakkındaki soruları ise duymamazlıktan gelerek gazetecilerden hızla uzaklaştı.

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tuba ünsal , inanç konukçu
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