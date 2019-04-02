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  3. 02 Nisan 2019 15:42

Tuğba Ekinci Can Yaman'a ateş püskürdü

Son günlerde çok konuşulan Can Yaman hakkında Tuğba Ekinci "Senden 20 tane var akıllı ol" diyerek tepki gösterdi.

Tuğba Ekinci Can Yaman'a ateş püskürdü
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Sette yaşanan kriz iddiaları magazin gündeminden düşmeyen Can Yaman'a bir tepki de şarkıcı Tuğba Ekinci'den geldi

Kanal D'deki '2. Sayfa' programının haberine göre, 'Hangimiz Sevmedik' dizisinde rol arkadaşı Selen Soyder'e bardak fırlattığı gerekçesi ile 7 bin 830 lira adli para cezasına çarptırılan oyuncunun bu gelişmelerin ardından şu anda rol aldığı dizide de fotoğraf makinesini fırlattığı ve bir kişiyi yaraladığı iddia edilmişti.

Ortaya atılan bu iddiaların ardından Şarkıcı Tuğba Ekinci, Can Yaman'a sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

"SENDEN 20 TANE VAR AKILLI OL"

Can Yaman'ın fotoğrafını paylaşan Tuğba Ekinci, yakışıklı oyuncuya şu sözlerle sitem etti:

"Beni iyi tanı unutma sözlerimi kimin çocuğusun bilmiyorum aileni tanımam çok şımarık sın ne oldum delisi senden iyi , babandan dayak yememişsin , daha öncede kıza bardak attın, şimdide bu şekildesin yazık o boya posa bu ülke sana para kazandırıyor .Jön falanda değilsin erkek adam saçı röfleyle gezmez bu senaryodan sonra da yemez bu saçın başka senaryolarda bir halta da benzemiyorsun röflesiz, senden 20 tane var akıllı ol etraf saf küçük kızlardan ibaret değil can oğlum."

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