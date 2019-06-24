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  3. 24 Haziran 2019 09:42

Tuğba Ekinci'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için dikkat çeken sözler

Şarkıcı Tuğba Ekinci, Ekrem İmamoğlu'nun galibiyetiyle sonlanan İBB Başkanlığı seçimiyle ilgili olarak "Kaybedersek de İstanbul’u koca yürekli Cumhurbaşkanım Erdoğan üzülme sen destan yazdın" dedi.

Tuğba Ekinci'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için dikkat çeken sözler
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Şarkıcı Tuğba Ekinci, kişisel Twitter hesabında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine dair paylaşımda bulundu.

"Kaybedersek de İstanbul’u koca yürekli Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan üzülme sen destan yazdın" Ekinci, şöyle devam etti:

"Babadan anadan zengin değildin sıfırdan lider olmuş büyük bir fertsin. Halkın sevgisini kazanmışsın bunca yıl kimse bu ülkenin sorunlarını senin partin gibi tek tabanca çözemez. Reis olmak böyle bir şeydir. Yaşamadan göremeyecekler anlamadılar kalbini ferah tut . Allah hayra getirsin ben hiç beğenmiyorum bu gidişatı durumu."

 

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