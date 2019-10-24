Tuğba Ekinci'nin cezası belli oldu

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Ekinci’ye ise hakaret ve tehdit suçlarından verilen iki ayrı para cezası ertelenmedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Tuğba Ekinci'nin İstanbul Beşiktaş’ta gittiği bir sağlık ocağında geçirdiği hastalık nedeniyle tedavi olmak istedi.

Doktor, bu talebi sonrası Tuğba Ekinci'yi, "Sen geçen sene bize bağırdın; seni muayene etmem. Git buradan" diyerek kovdu. Tuğba Ekinci ise doktora hakaret etti. Bunun üzerine polis ekipleri çağrıldı.

Taraflar birbirlerini suçladı

Tuğba Ekinci ile Doktor Atlas Kaplan, birbirlerinden şikayetçi oldu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Taraflar ifadelerinde birbirlerini suçlayıp karşı tarafın cezalandırılmasını istedi. Tuğba Ekinci hakkında, kamu görevlisine hakaret suçundan, doktor hakkında ise görevi kötüye kullanmaktan dava açıldı.