Tüm ünlüler Barbie olunca, Uğur Dündar da Ken oldu

Vizyona girmesiyle birlikte büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Barbie filmi sonrasında ünlüler pembelerini giyerek Barbie pozlarını paylaşmıştı. Barbie akımına son katılan isim ise duayen gazeteci Uğur Dündar oldu...

Geçtiğimiz haftalarda vizyona giren ve büyük bir izlenme oranı yakalayan Barbie filmi sonrasında başlayan Barbie akımına Türkiye'nin duayen gazetecisi Uğur Dündar da katıldı. Uğur Dündar’dan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kendisini Ken yaptı. Dündar, o paylaşıma şu notu düştü; “Sayın "Barbie"ler, lütfen kapıyı açar mısınız efendim?” Sayın "Barbie"ler, lütfen kapıyı açar mısınız efendim?.. pic.twitter.com/Vdcrk4CR6T — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) August 4, 2023