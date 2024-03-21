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Turabi ''bazılarınıza kötü bir haberim var'' diyerek açıkladı

Turabi ''bazılarınıza kötü bir haberim var'' diyerek açıkladı
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Sakatlığı nedeniyle Survivor All Star macerası kısa süren Turabi tedavisinin ardından sağlık durumuyla ilgili son gelişmeyi "bazılarınıza kötü bir haberim var" diyerek duyurdu.

Survivor All Star'ın iddialı yarışmacılarından Turabi Çamkıran, geçirdiği sakatlık nedeniyle Survivor'a veda etmek zorunda kalmıştı.

"Kırık, çıkık için geldik yoğun bakıma alındık! Ağır enfeksiyon kapmışım. Ciğer iflas etmek üzereymiş" diyerek fanlarını korkutan Turabi'den yeni haber geldi.

"Bazılarınıza kötü bir haberim var. Ben iyiyim" diyen Turabi devamında "Yine ölmedim. Sonunda taburcu oldum. Ölmez sağ kalırsam eğer tüm kıtalarda şampiyon olacağım inşallah. Allah, Reality Tv Show’da yarışırken ölmeyi nasip eder bana inşallah. Çok amin" ifadelerini kullandı.

 

 

Etiketler kötü haber Turabi survivor turbo turabi turabi'nin sağlık durumu
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