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Turabi'den Survivor All Star paylaşımı: ''Acun abiniz...''

Turabi'den Survivor All Star paylaşımı: ''Acun abiniz...''

Survivor All Star kadrosunda kimlerin olacağı merak edilirken iki kez şampiyon olan Turabi Çamkıran'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Acun Ilıcalı, "Survivor 2022 All Star kadrosu" ile ilgili açıklama yapmıştı. Ilıcalı, “Kadrolar belli oldu, yakın zamanda muhtemelen açıklayacağız, ben de heyecanla bekliyorum” demişti.

Herkes Survivor All Star yarışmacıları kimler merak ederken Turabi Çamkıran paylaşımıyla olay oldu. Çamkıran'ın paylaşımı sonrası sosyal medya kullanıcıları "Bir daha mı? Survivor'dan emekli mi olacaksın?" eleştirisinde bulundu.

Turabi paylaşımında şunları söyledi:

"Her şeyimi Survivor'a borçlu olduğumu unutuyorsunuz. Sadece 3 kupayla hayatımı sonlandıracağımı mı sanıyorsunuz? Daha ne 3 kupalar gelecek haberini yok.

Fazla ortalıkta yokum çünkü daha fazlası için çok çalışıyorum. Bugün mu olur yarın mı olur bilmem ama bir gün Acun abiniz sevenlerim için iyi sevmeyenler ve yarışmacılar için kötü haberi verebilir. O gün geldiğinde en iyi Survivor kazansın."

Etiketler turabi çamkıran survivor all satar
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