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Türk sinemasının efsane ismi Arif Keskiner hayatını kaybetti

Türk sinemasının efsane ismi Arif Keskiner hayatını kaybetti
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Kapıcılar Kralı ve Selvi Boylum Al Yazmalım gibi efsane filmlerin yapımcısı Arif Keskiner, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Türk sinema tarihine damga vuran birçok filmin yapımcısı olan Arif Keskiner, 86 yaşında hayatını kaybetti. Keskiner, Kapıcılar Kralı ve Selvi Boylum Al Yazmalım gibi önemli yapımların yapımcılığını üstlenmişti.

Arif Keskiner’in vefat haberini, Almula Merter duyurdu. 

Merter, “Koca bir devir bitti… Işıklarda uyu. Yattığın yer incitmesin Arif Keskiner” ifadelerini kullandı.

Türk sinemasının efsane ismi Arif Keskiner hayatını kaybetti - Resim : 1

 

 

Etiketler Arif Keskiner yeşilçam yapımcı
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