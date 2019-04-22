Türkiye bir değerini daha yitirdi; ünlü sanatçıyı kaybettik !

Müzik dünyasının önemli ismi Şevket Uğurluer 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Uğurluelr'in ölüm haberini İstanbul Caz Festivali Twitter hesabından duyurdu. Açıklamada, “25. İstanbul Caz Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülü sahiplerinden, piyanonun efsane ismi Şevket Uğurluer’i kaybettik. Yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

ŞEVKET UĞURLUER KİMDİR?

Türk pop müziğinden rock and rolla, cazdan bluesa kadar birçok türde müziği yorumlayan 1938 doğumlu piyanist ve şarkıcı. Müziğe ilkokul sıralarında mandolinle başladı. İlk profesyonel çalışmalarını 1955 yılında yaptı. 1961 yılına kadar çeşitli orkestralarda çalıştıktan sonra, kendi orkestrasını kurarak İstanbul gece kulüplerinde çalışmaya başladı. Aynı yıllarda İstanbul Teknik Üniversitesi’nden yüksek mimar olarak mezun oldu. 60’lı yıllarda Türkçe sözlü hafif batı müziği dalında plakları basıldı. Bir ara müziği bırakıp mimarlık yaptı. Daha sonra yeniden müziğe döndü. 1991 yılında, Türkiye’yi Eurovision Şarkı Yarışması’nda temsil eden “İki Dakika” adlı şarkının bestecisidir. TRT’de 17 yıldır aralıksız devam etmiş olan “Anılarla Müzik” adlı programı hazırlayıp, sunmuştur.