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Türkiye Gülşen'i konuşurken, Seda Sayan’dan LGBT pozu

Türkiye Gülşen'i konuşurken, Seda Sayan’dan LGBT pozu

Müzisyen Çağlar Ökten ile evlenen şarkıcı Seda Sayan ve eşi kez İsviçre’nin Zürih kentindeki pride yürüyüşüne katılarak fotoğraflar çektirdi.

Çağlar Ökten ile geçen aylarda evlenen Seda Sayan eşiyle birlikte Zürih’e gitti. Seda Sayan İsviçre'de LGBT yürüyüşüne destek olduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Seda Sayan'ın pride yürüyüşündeki pozlarına sosyal medyadan binlerce yorum geldi.

Gülşen sahnede LGBT bayrağı açtı, ortalık karıştıGülşen sahnede LGBT bayrağı açtı, ortalık karıştıMagazin

 

 

Etiketler lgbt onur yürüyüşü seda sayan fotoğraf
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