Türkiye Gülşen'i konuşurken, Seda Sayan’dan LGBT pozu
Müzisyen Çağlar Ökten ile evlenen şarkıcı Seda Sayan ve eşi kez İsviçre’nin Zürih kentindeki pride yürüyüşüne katılarak fotoğraflar çektirdi.
Çağlar Ökten ile geçen aylarda evlenen Seda Sayan eşiyle birlikte Zürih’e gitti. Seda Sayan İsviçre'de LGBT yürüyüşüne destek olduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Seda Sayan'ın pride yürüyüşündeki pozlarına sosyal medyadan binlerce yorum geldi.
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