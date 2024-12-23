Uçurtmayı Vurmasınlar oyuncuları 35 yıl sonra yeniden birarada

Türkiye'nin unutulmaz yapımlarından biri olan "Uçurtmayı Vurmasınlar" filminin başrol oyuncuları Nur Sürer ve Ozan Bilen, 35 yıl sonra özel gösterimde bir araya geldi.

Tunç Başaran'ın, Feride Çiçekoğlu'nun aynı adlı romanından uyarladığı 1989 yapımı "Uçurtmayı Vurmasınlar" filmi, çevrim içi film izleme platformu MUBİ tarafından restore edilerek izleyiciyle buluştu.

Film, 23 Kasım itibarıyla platformda yayınlanmaya başladı.

GÖSTERİM VE DUYGUSAL BULUŞMA

10 Haber'de yer alan habere göre, filmin restorasyonlu versiyonu Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı (TCYOV) ve MUBİ işbirliğiyle Atlas 1948 Sineması’nda özel bir gösterimle izleyicilere sunuldu.

Gösterime filmin oyuncuları da katıldı. Etkinlik sayesinde, filmin başrol oyuncuları Nur Sürer ve Ozan Bilen, tam 35 yıl sonra bir araya gelerek aynı karede buluştu.

Film, hapishane yaşamını bir çocuğun gözünden anlatıyor. Özgürlüğe duyulan özlemi ve dostluğun değerini işleyen yapım, 1980’lerin unutulmaz filmleri arasında yer alıyor.

ZENGİN OYUNCU KADROSU

Başrollerde yer alan çocuk oyuncu Ozan Bilen ve dönemin yükselen yıldızı Nur Sürer’e; Füsun Demirel, Rozet Hubeş, Güzin Özipek, Güzin Özyağcılar, Meral Çetinkaya ve Yasemin Alkaya gibi usta oyuncular eşlik ediyor.

35 yıl sonra yeniden gündeme gelen bu etkileyici yapım, artık MUBİ üzerinden izlenebilir.

Uçurtmayı Vurmasınlar hakkında

Öte yandan Uçurtmayı Vurmasınlar, yönetmenliğini Tunç Başaran'ın yaptığı 1989 yapımı uzun metrajlı Türk sinema filmi. Film seti, Ankara Merkez Kapalı Ceza ve Tutukevi'nde olsa da hapishane çekimlerinin çoğu İstanbul Sultanahmet Cezaevi'nde yapılmıştır. Film, 62. Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin yabancı dilde en iyi film dalında Akademi Ödülü aday adayı olarak seçilmiştir.

Film, Feride Çiçekoğlu'nun aynı isimli romanından esinlenmiştir. Feride Çiçekoğlu, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra tutuklanıp 4 sene boyunca Mamak Askeri Cezaevi ve Ankara Merkez Cezaevi’nde kalmıştır. Feride Çiçekoğlu'nun yazarlık hayatına 12 Eylül darbesi sonrasında başlaması, ilk romanı olan "Uçurtmayı Vurmasınlar"ın biyografik olarak okunmaya açık bir kitap olduğunu gösterir.

Kadınlar hapishanesindeki bir mahkûmun oğlu olan Barış (Ozan Bilen), annesinin cezası sebebiyle hapishanede yaşamaktadır. Henüz algılayamadığı garip bir dünyanın içinde, her yanı soğuk ve sağır duvarlarla çevrili bir hapishane avlusunda gökyüzünü ve özgürlük uçurtmalarını gözlemektedir. Bu sırada İnci (Nur Sürer) ismindeki bir diğer mahkûmla arkadaşlık kurar.