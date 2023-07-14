Ufuk Özkan'dan basında çıkan ''organ nakli'' haberleri sonrası açıklama

Geniş Aile dizisinin Cevahir'i Ufuk Özkan'ın karaciğeri ile ilgili problemler yaşadığını ve organ nakli ihtimalinin bulunduğu öğrenilmişti. Özkan, çıkan haberler sonrası duygusal bir mesaj paylaştı.

Geniş Aile dizisi ile hafızalara kazınan Ufuk Özkan canlandıracağı rol için, 5-6 kilo vermeyi amaçlarken 17 kilo verdi. Ufuk Özkan'ın zayıflama süreci sonrası hastalığı ortaya çıktı.

Siroza yakalandığı iddia edilen Özkan sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaparak "Bugün sağlığım hakkında çıkan haberler ile ilgili sizlere bi açıklama yapmak istiyorum. Bir süredir karaciğerim ile ilgili problemler yaşıyorum. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabii ki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında kontrollerim düzenli olarak yapılıyor. Gelişebilecek süreçler ile ilgili önceden görüşmeler yapılıyor" demişti.

Oyuncu TemizMagazin'den Seyhan Erdağ'a konuştu. Özkan, doktoru tarafından "Haftaya hastaneye yatışının planlandığını" söyledi.

Ufuk Özkan açıklamasında "Çok sevildiğimi gördüm, telefonum durmuyor. Ne mutlu bana, sevenlerim ve aşık olduğum meslek için en kısa zamanda döneceğim. En önemlisi de oğlum Eren için döneceğim" dedi.