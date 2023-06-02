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Ümit Besen'in acı günü

Ümit Besen'in acı günü
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Usta sanatçı Ümit Besen'in babası Fikret Besen 94 yaşında hayatını kaybetti.

Osmaniye'de Ali Bekirli Mahallesi'nde yaşayan, sanayi sitesi eski esnafından Fikret Besen, bugün evinde hayatını kaybetti. Sanatçı Ümit Besen'in babası Fikret Besen'in cenazesi, ikindi namazının ardından Belediye Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek. 

DHA

Etiketler ümit besen fikret besen
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