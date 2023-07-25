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  3. Yazın aşkı ifşa oldu! Türkiye'nin 2 ünlü ismi aşkını ilan etti

Umut Evirgen, Alina Boz ile aşkını ilan etti

Umut Evirgen, Alina Boz ile aşkını ilan etti
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İşletmeci Umut Evirgen, oyuncu Alina Boz ile aşkını bu siyah beyaz fotoğrafı paylaşarak ilan etti.

Oyuncu Alina Boz, dört yıldır sanatçı Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşıyordu. Hatta evlenecekleri konuşulan ikili, geçen günlerde ilişkilerine nokta koydu.

Ayrılığın ardından sürpriz bir gelişme yaşandı.

Daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi ünlü oyuncularla birlikte olan işletmeci Umut Evirgen, Instagram hesabından Alina Boz ile aşkını ilan etti.

Evirgen, Boz’u sırtına aldığı siyah beyaz fotoğrafına sadece balık emojisi koydu.

Etiketler Umut Evirgen Alina Boz aşk yeni aşk sevgili
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