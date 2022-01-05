Ünlü isim gözyaşları içinde anlattı: ''Çıplak fotoğrafları internete sızdı''

Cesur pozlarıyla adından bahsettiren dünyaca ünlü İngiliz model Kate Moss'un kardeşi Lottie Moss, gözyaşları içerisinde çıplak fotoğraflarının internete sızdırıldığını söyledi.

Dünyaca ünlü İngiliz model Kate Moss’un üvey kız kardeşi Lottie Moss (23), ailesinin karşı çıkmasına rağmen cesur pozlarını paylaştığı Onlyfans'a girmişti.

Lottie Moss, gözyaşları içerisinde yeni açıklamalarda bulundu. Lottie Moss üstsüz pozlarının internete sızdırıldığını söyledi.

Kate Moss'un kardeşi olarak tanınan ve model olan Lottie Moss ailesinin itirazlarına rağmen Onlyfans'a girmesiyle uzun süre gündemde kalmıştı.

Erotik pozlarını bu uygulamaya yükleyerek para kazanan ve işinden olmasına rağmen vazgeçmeyen Moss Instagram'da da cesur paylaşımlar yapıyor.

Son olarak cinsel ilişkiyle ilgili sözleriyle gündeme gelen Lottie Moss, telefon numarasının ve fotoğraflarının bir zamanlar ona yakın olan biri tarafından internete sızdırıldığını açıklarken gözyaşlarına boğuldu.

Lottie Moss, gözyaşları içerisinde yaptığı açıklamada fotoğraflarını sızdıran kişiyi mahkemeye vereceğini duyurdu.

Lottie Moss sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla da isminden sıkça söz ettiriyor.