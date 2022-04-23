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  3. Ünlü isimle görüntülenen Ece Erken'den gazetecilere uyarı

Ünlü isimle görüntülenen Ece Erken'den gazetecilere uyarı

Ünlü isimle görüntülenen Ece Erken'den gazetecilere uyarı

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle sarsılan Ece Erken, oyuncu Eren Hacısalihoğlu ile görüntülendi. Ünlü sunucu basın mensuplarına ''Lütfen yanlış bir şey yazılmasın, Eren aile dostumuzdur'' uyarısında bulundu.

Ekranların başarılı sunucusu Ece Erken, geçtiğimiz ocak ayında eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu uğradığı bir silahlı saldırıda kaybetti. Eşinin ani ölümüyle yıkılan Erken, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.

"YANLIŞ BİR ŞEY YAZILMASIN"
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, zor günleri geride bırakmaya çalışan Ece Erken, sevilen oyuncu Eren Hacısalihoğlu ile sohbet ederken görüntülendi. Basın mensupları tarafından fotoğraflarının çekildiğini fark eden Erken, "Lütfen yanlış bir şey yazılmasın. Eren, Şafak'ın da çok yakın arkadaşıydı. Aile dostumuzdur" diyerek doğabilecek sıkıntıların önüne geçti.

EŞİNE AİT EVİN İZİNSİZ KİRALANDIĞINI SÖYLEDİ
Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Ece Erken, son olarak eşine ait bir evin izinsiz şekilde kiraya verildiğini ileri sürdü. Sitem dolu bir paylaşım yapan ünlü sunucu, "Kim ne haksızlık, dolandırıcılık yaptıysa, kim eşime ait olan evi izinsiz kiraya verdiyse en az katiller kadar ifşa olacaklar" dedi.

Habertürk

Etiketler ece erken Eren Hacısalihoğlu Şafak Mahmutyazıcıoğlu
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