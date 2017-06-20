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  3. 20 Haziran 2017 22:08

Ünlü işletmeci hayatını kaybetti

42 yıllık gece kulübü olan Şamdan'ı icra ve haciz yoluyla boşaltmak zorunda kalan Mehmet Tuna hayatını kaybetti.

Ünlü işletmeci hayatını kaybetti
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Mülk sahibi Seda Sayan'ın başvurusuyla kirası ödenmediği gerekçesiyle 42 yıllık gece kulübü Şamdan’ı icra ve haciz yoluyla boşaltmak zorunda kalan Mehmet Tuna, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada "Seda Sayan kirayı 90 bin dolara çıkardı. Haziran ayında çıkacaktık ama şubat ayında kapıya koydu" diyen Etiler Şamdan’ın işletmecisi Mehmet Tuna, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Nisan 2017'de kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süre Amerikan Hastanesi'nde tedavi gören Mehmet Tuna, hastane çıkışında, "Şimdi daha iyiyim. Beni yalnız bırakmayan dostlarıma teşekkür ederim" şeklinde konuşmuştu.

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