Ünlü model itiraf etti: ''İlk teklif...''

Son dönemin gözde modellerinden Elsa Hosk, Victoria Secret'la birlikte zirveye çıktığını söyledi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir cafede henüz 13 yaşındayken keşfedilen Elsa, ilk teklif aldığında modelliği ciddiye almadığını belirterek, "Şaka yaptıklarını sandım. Hemen kafamı çevirdim ve ailemle sohbete devam ettim. Ancak teklif ciddiydi. Şimdi hayatımın en hareketli günlerini geçiriyorum" dedi. Top model olmanın dezavantajları olduğuna da dikkat çeken 28 yaşındaki Elsa, istediğiniz her tatlıyı yiyememenin moral bozduğuna dikkat çekti.