Ünlü oyuncu Ayla Karaca vefat etti
Yabancı Damat dizisinde ''Eleni'' karakterini canlandıran usta sanatçı Ayla Karaca (87) koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
"Yabancı Damat" dizisinde 'Eleni' karakterini canlandıran Ayla Karaca, corona virüs nedeni ile vefat etti.
Karaca, 17 Mart Çarşamba günü İzmir’de 87 yaşında vefat etti.
Asıl adı Atina Miloharakti olan Karaca, uzun zamandır bakım evinde kalıyordu. Karaca'nın cenazesi yarın saat 12:00'da Uzunçayır Rum Ortodoks Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.
DHA
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