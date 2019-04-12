Ünlü oyuncu bir deri bir kemik kaldı

Birkaç yıl önce sırt ağrılarına neden olduğu gerekçesiyle iri göğüslerini küçülttürmüştü... Bütün uğraşına rağmen fazla kiloları gitmedi... Sonra kısa zaman içinde adeta bir deri bir kemik kaldı... 21 yaşındaki genç oyuncu, bu durumun nedenini açıkladı.

Rol aldığı 'Modern Family' dizisiyle genç yaşta şöhrete ulaşan Ariel Winter görenleri şaşkına çeviriyor. Bir dönem fazla kilolarıyla dikkat çeken genç oyuncu, son haftalarda ise bir deri bir kemik haliyle adından söz ettiriyor.

Bu durumun nedeninin kullandığı ilaçları değiştirmesi olduğunu belirten 21 yaşındaki oyuncu, "Uzun yıllar boyunca kullandığım anti depresanlar, kilo almama neden oldu. Bu beni hep hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü fit olmak istiyordum. Sonunda bunu kabul ettik. Bu ilaçları kullanmayı sürdürmem gerekiyordu. Daha sonra ilaçları değiştirme yoluna gittik. İlaçların değişiminden sonra fazla kilolarımdan kurtuldum. Bu beklenmedik bir durumdu" ifadelerini kullandı.

Altı yıldır düzenli olarak terapiste gittiğini ve ilaç kullandığını açıklayan genç oyuncu, "Kendimi psikolojik olarak daha iyi hissederken bir yandan da yaptığım egzersizlerin işe yaradığını görmek güzeldi. Ancak bu kez de fazla kilo verdim. Daha sağlıklı ve kaslı olmak için birkaç kilo almak istiyorum. Ayrıca kalçamı da geri istiyorum" dedi.

Ariel Winter, sağlık sorunları yaşadığı ve psikolojisi bozulduğu gerekçesiyle iri göğüslerini de küçülttürdüğünü açıklamıştı.