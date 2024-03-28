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Ünlü oyuncu Hayal Garip'ten şiddet itirafı

Ünlü oyuncu Hayal Garip'ten şiddet itirafı
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Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su Hayal Garip, sosyal medya hesabından sevgilisi S.K'den şiddet gördüğünü açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın sevgilisinden şiddet gördüğünü itiraf etmesinin ardından bir ünlü isim daha eski sevgilisi tarafından şiddete maruz kaldığını söyledi.

Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakterine hayat veren oyuncu Hayal Garip sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Geçtiğimiz sene S.K. İle birçoğunuzun da şahit olduğu bir birliktelik yaşadım. Sizlerin şahit olduğu üç kız çocuğuyla mutlu bir fotoğraf verdiğimizdi… Fakat gerçek olan, benim bu ilişki içerisinde, duygusal ve fiziksel şiddete maruz kaldığımdı.

Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su Hayal Garip, sosyal medya hesabından sevgilisi S.K'den şiddet gördüğünü açıkladı.

Şiddet hemen gelmiyor. Önce güven veriyor, şefkat gösteriyor, herkes gitse ben buradayım diyor, tüm eksikleri görüyor, boşlukları dolduruyor. Yerini sağlamladığında başlıyor şiddet. iyisini gördüğünüz kötünün içindeki o iyiliğe tekrar kavuşacağınız umudu da, manipülasyonlar ile geliyor. Gidemiyorsun, kalamıyorsun! Asla kurtulmayı başaramadığın kısır bir döngü! Uzaklaşmayı denedikçe daha fazla artan baskı, manipülasyon, fiziksel şiddet beni bu ilişkiye hapsetti. Hakaret, iftira, dayak, dayak, daha çok dayak... Aylar süren bu döngüden çıkmayı güç bela başardım. Sonunda kurtuldum... Ama çocuklarım ve benim payıma kalan travmalar bazen bizi yorgun düşürüyor...

Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su Hayal Garip, sosyal medya hesabından sevgilisi S.K'den şiddet gördüğünü açıkladı.

İlk önce kızlarıma hem özür hem hayat borçluyum... Bana bu süreçte desteğini sorgusuz kuzenlerim, eniştem, ablam, kızlarımın babası Murat, gelinim ve erkek kardeşim sizi çok seviyorum. Ve isimlerini buraya sığdıramayacağım dostlarım ve Zekeriyaköy Jandarma Komutanlığı'nda görevli komutamın ve asker kardeşlerim teşekkür ederim. 28.03.2024 Perşembe günü, sabah saat 10:00'da Çağlayan Adliyesi'nde görülecek davam öncesinde, başta adalet için ve belki de daha önemlisi başka mağdurlar olmaması için, mücadelemi sizlerle paylaşmayı uygun gördüm. Biraz da kendimi yalnız hissetmemek için ve başka kadınların da kendilerini yalnız hissetmemeleri için..."

Merve Taşkın'a sevgili şiddeti: ''Cinsel organıma bile tekme attı!''Merve Taşkın'a sevgili şiddeti: ''Cinsel organıma bile tekme attı!''Magazin

 Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su Hayal Garip, sosyal medya hesabından sevgilisi S.K'den şiddet gördüğünü açıkladı.

Etiketler hayal garip çocuklar duymasın duygu şiddet sevgili
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