Merve Taşkın'a sevgili şiddeti: ''Cinsel organıma bile tekme attı!''
Sosyal medya üzerinden yaptığı cesur paylaşımlarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, erkek arkadaşından şiddet gördüğünü iddia etti. "Cinsel organıma bile tekme attı" diyen Cansu Taşkın morluklar ve kanlar içindeki vücudundaki darp izlerini tek tek paylaştı.
Türkiye'de sosyal medyadan yayınladığı cesur pozlar nedeniyle "teşhircilik yaptığı iddiasıyla" yargılanarak beraat eden ünlü sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, sevgilisinin şiddetine maruz kaldı.
Hem sosyal medyada hem de Onlyfans'ta yayınladığı birbirinden cesur pozlarıyla ünlenen Cansu Taşkın'ın bu sefer paylaştığı fotoğraflar ise takipçilerine soğuk duş etkisi yarattı.
"Tam bir yıl önce bugün, 10 aylık bir ilişkimin yaklaşık 7-8 ayında şiddet gördüğüm ve her geçen gün bu şiddetin arttığı bir ilişkiye başladım. Üzgünüm, bunları paylaşırken size acımanızı veya tepki vermenizi sağlamak için değil" diyen fenomen şunları söyledi:
"3 ay önce değil de neden şimdi paylaşıyorsun sorusuna cevabım ise o zaman güçlü bir ruh halim yoktu. Belki o zaman böyle yorumlar gelecekti: 'Sen şiddeti hak ediyorsun, iyi olmuş.' Ama o zaman bu cümleyi kaldıracak bir psikolojik dayanıklılığım yoktu. Paylaşmaktan kaçındım, fotoğraflarıma bakmaktan kaçındım, hatta konuşmaktan bile kaçındım. Yaşadıklarımı içimde bastırdım ve sanki hiç olmamış gibi davrandım. Ama maalesef bastırılan duygular er geç ortaya çıkıyor. Kendimi daha güçlü hissettiğim bir zamana kadar mümkün olduğunca bastırdım. Ta bugüne kadar.