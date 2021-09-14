Ünlü oyuncu Necmi Yapıcı oğlu ile fotoğrafını paylaştı

TRT1'de yayınlanan 'Seksenler' dizisinde rol alan Necmi Yapıcı, yönetmen oğlu Emre ile birlikte olan fotoğrafını paylaştı.

1999-2004 yılları arasında ekrana gelen 'Ayrılsak da Beraberiz' adlı dizide canlandırdığı 'Feridun' karakteri ile ünlenen Necmi Yapıcı'nın oyuncu Melek Şahin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Emre büyüdü.





(Melek Şahin)

Geçtiğimiz gün 21 yaşındaki oğlu ile objektif karşısına geçen Yapıcı, fotoğraflarını "Baba-oğul birtakım artistik pozlar verdik" notuyla yayınladı. Takipçilerinden kısa sürede yoğun ilgi gören ünlü oyuncunun paylaşımına; Hakan Yılmaz, İsmail Baki ve Behzat Uygur gibi ünlü isimler yorum yaptı.

Anne ve babasının izinden giden ve setleri seçen Emre Yapıcı, yönetmenlik yapıyor.