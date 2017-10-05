Ünlü oyuncu sevgilisini Dilan Çiçek Deniz ile mi aldattı ?

Aras Bulut İynemli'nin Dilan Çiçek Deniz ile Fransa'daki bir gece kulübünde eğlendiği ortaya çıktı.

Rol aldığı ‘Çukur’ dizisi çekimleri nedeniyle Fransa'ya giden Aras Bulut İynemli, İstanbul'a dönüş uçağındaki görüntüsüyle gündeme gelmişti. Yakışıklı oyuncunun, uçağa binmeden önceki gece, aynı zamanda sevgilisinin yakın dostu olan dizideki rol arkadaşı Dilan Çiçek Deniz ile Fransa'daki bir gece kulübünde eğlendiği ortaya çıktı.

'Maral' dizisindeki rol arkadaşı Bige Önal ile 3 yıldır aşk yaşayan Aras Bulut İynemli, dün İstanbul'a dönüş uçağındaki görüntüsüyle gündeme gelmişti.

Ünlü oyuncu uçakta böyle yakalandı

Posta'nın haberine göre; ünlü oyuncu, söz konusu fotoğraftan bir gün önce sevgilisinin yakın arkadaşı Dilan çiçek Deniz ile beraber Fransa'daki bir gece kulubünde eğlenirken görüntülendi.

AYNI DİZİDE BAŞROL OYNUYORLAR



Dilan Çiçek Deniz, ‘Çukur’ dizinde Aras Bulut İynemli ile başrolü paylaşıyor. Bir hayranının İnstagram'ın hikaye bölümünden paylaştığı video sonrası Bige Önal'ın, arkadaşı ile sevgilisi arasındaki samimiyete ne diyeceği merak konusu oldu.